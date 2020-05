Avea simptome, dar nu s-a testat pentru noul coronavirus. Ce motiv a invocat Mihai Bendeac: ”N-am vrut să apelez la testare pentru că…”

08:10

Autoritățile doresc prelungirea stării de urgență cu încă o lună pe teritoriul Spaniei, cel care a făcut acest anunț fiind chiar premierul Pedro Sanchez. Spania este una dintre țările cele mai afectate de noul coronavirus și, într-o astfel de situație medicală gravă – chiar dacă, în ultima perioadă, a fost înregistrat un trend descendent în […] The post „Starea de urgență se prelungește cu o lună”. Cine a făcut acest anunț și unde se va întâmpla appeared first on Cancan.ro.