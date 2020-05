COVID-19, între mituri, studii și experimente: în ce locuri e cel mai probabil să te infectezi cu coronavirus?

12:30

Adrian Porumboiu a vorbit la GSP LIVE despre perioada în care era finanțator la FC Vaslui și a luptat cu CFR Cluj pentru câștigarea Ligii 1.Fostul arbitru spune că are un proces cu Cristi Balaj și l-a acuzat pe acesta ca a ajutat echipa feroviară la trofeele din 2008, 2010 și 2012.„Când am luat hotărârea, prostească de a intra în fotbal, nu am știut în ce intru. Numai sosuri picante și urât mirositoare vin din treaba asta. ...