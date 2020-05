A ieșit scandal mare după ce Bendeac a spus că a fost infectat: ”Povești cu pești!”

09:50

O revenire la starea de urgență nu poate fi exclusă, a avertizat Nelu Tătaru – ministrul Sănătății – după ce, în weekend – mulți români au tratat cu superficialitate măsurile de protecție și distanțarea socială impuse de criza coronavirusului. Pericolul nu a trecut, încă, iar o astfel de atitudine poate avea urmări nedorite. "Pericolul real […]