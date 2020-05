Fotbal/Coronavirus: Celtic Glasgow, declarată campioană a Scoţiei

15:40

Şeful Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, Alexandru Uiuiu, a pierdut definitiv, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procesul pe care i l-a intentat Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), privind calitatea acestuia de colaborator al Securităţii.ÎCCJ a respins, la sfârşitul lunii ianuarie, recursul formulat de Uiuiu la sentinţa dată în octombrie 2018 de Curtea de Apel Bucureşti, prin care s-a constatat calitatea sa de colaborator al Securităţii."Respinge recursul declarat de recurentul-pârât Uiuiu Ionel Alexandru împotriva sentinţei nr. 4234 din 22 octombrie 2018, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 29 ianuarie 2020", se menţionează pe site-ul ÎCCJ.În raportul de activitate pentru anul 2018, CNSAS a menţionat că a câştigat pe fond procesul cu directorul executiv al Direcţiei Judeţene pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Culturii, şi că se aşteaptă soluţionarea cazului la Înalta Curte.Alexandru Uiuiu (58 ani), scriitor, ocupă funcţia de şef al Direcţiei Judeţene pentru Cultură din anul 2010.Acesta a declarat luni, pentru AGERPRES, că nu a primit încă motivarea deciziei instanţei, dar că este pregătit să o atace la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), afirmând că notele date el în 1984 la Securitate aveau legătură cu un dosar în care era anchetat pentru că ar fi dat foc unui portret al lui Nicolae Ceauşescu."Eu aştept motivarea. care nu vine, pentru că am pregătit tot să înaintez la CEDO. Ştiţi ce s-a întâmplat? În 1984, am dat foc portretului lui Ceauşescu şi am pus cenuşa într-un borcan acolo, într-o cameră de opt studenţi. A doua zi, au venit doi cu mantale de piele şi ne-au dus la Securitate. Am dat acolo nişte declaraţii, după care ne-au mai chemat încă de patru ori, pe rând, cu citaţii scrise. CNSAS, din dosarul acela de anchetă, a scos, sub presiunea statului paralel - că e începută toată povestea în vremea lui Dragnea - au scos nişte note de-astea, în care eu am spus, de pildă, că un coleg din echipa de handbal are rezultate proaste la învăţătură (...) Sunt patru note olografe, scrise de mâna mea, cu descrierea colegilor de echipă şi a colegilor de cameră, care nu conţin absolut nicio.... deci astea au fost obligaţiile ca să nu ne dea afară, ca să nu ne ducă la canal pentru că am dat foc portretului conducătorului", a declarat Uiuiu.Alexandru Uiuiu a adăugat că va lua o decizie în ceea ce priveşte funcţia sa de director al Direcţiei Judeţene pentru Cultură după ce va primi motivarea deciziei instanţei. AGERPRES/(A, AS - autor: Tina Dumitrescu, editor: Karina Olteanu, editor online: Simona Aruştei)