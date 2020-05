Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

10:30

Bancul zilei de astăzi îi are ca personaje principale pe… Dumnezeu și pe Sfântul Petru, totul petrecându-se chiar în momentele în care divinitatea l-a creat pe om. Și, fiind ”lucrarea divină” aproape gata, Sfântul Petru l-a întrebat pe Dumnezeu dacă totul este terminat. Bineînțeles, răspunsul primit din partea lui Dumnezeu a fost unul antologic, existând […] The post Bancul zilei | De ce a făcut Dumnezeu omul cu degete mici la picioare appeared first on Cancan.ro.