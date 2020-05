Soluția ingenioasă a unui tânăr pentru a ajunge pe litoral! Nu-ți vine să crezi ce a completat în declarație

14:40

Este zi de doliu în fotbalul românesc! Fostul campion Sorin Bretan, jucător la CFR Cluj s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani. Sorin Bretan, fostul fotbalist de la CFR Cluj s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani. Anunțul a fost făcut chiar de clubul pentru care a jucat alături […]