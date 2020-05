Anunțul făcut de Gabriela Firea! Zeci de mii de bucureșteni vor fi testați pentru coronavirus

16:10

Liviu Guță este în doliu. Din nefericire, tatăl cunoscutului cântăreț de manele s-a stins din viață. Tragicul anunț a fost făcut chiar de artist, pe contul personal de socializare. VEZI AICI: LIVIU GUȚĂ, AMENDAT DE DOUĂ ORI DE POLIȚIE, PE STRADĂ! REACȚIA FURIOASĂ A MANELISTULUI. VIDEO Liviu Guță, pe numele real Liviu Cătălin Mititelu, este […] The post Liviu Guță, în doliu! Tatăl manelistului a decedat. “Drum lin spre cer!” appeared first on Cancan.ro.