Cele şapte cadre medicale de la SJU Buzău confirmate cu coronavirus au fost transferate la un spital din Capitală

16:30

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Huedin au fost sesizați, pe 18 mai, în jurul orei 11.40, cu privire la faptul că într-un imobil din localitate au fost găsite două persoane decedate. VEZI AICI: CRIMĂ URMATĂ DE SINUCIDERE ÎN ARGEȘ. COPIII ȘI-AU GĂSIT AMBII PĂRINȚI MORȚI Polițiștii s-au deplasat la imobilul respectiv, găsind două persoane decedate, […] The post Morți suspecte la Cluj. Două persoane au fost găsite fără suflare. Poliția… appeared first on Cancan.ro.