Vești proaste! Evenimentele de tip drive-in sunt interzis în perioada stării de alertă

16:30

Nouă angajați de la un hypermarkeyt aflat la Turda au fost depistați pozitiv cu coronavirus. Cel mai probabil s-au infectat la locul de muncă. Potrivit DSP Alba, toți cei bolnavi au legătură epidemiologică între ei. (CITEȘTE ȘI: VIRGIL MUSTA, SEMNAL DE ALARMĂ! VALUL AL DOILEA DE CORONAVIRUS AR PUTEA VENI CHIAR PESTE …) Persoanele care au […] The post Nouă angajați Kaufland, depistați cu coronavirus! Ce anunț a făcut DSP Alba appeared first on Cancan.ro.