Calendar ortodox 19 mai. Ce sfânt este sărbătorit astăzi

Calendar ortodox 19 mai. Sfantul Patrichie a vietuit in primul secol crestin, in cetatea Prusa din Asia. Ca episcop al acestei cetati, a convertit multe persoane la credinta in Hristos.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3