SUA a relaxat măsurile, însă bilanțul rămâne tragic. Peste 90.000 de decese și 1,5 milioane de cazuri confirmate cu COVID-19

19:00

Ștefan Stan va deveni tătic pentru prima oară. Artistul și soția sa au făcut anunțul în cadrul unei emisiuni TV și sunt în culmea fericirii. Primul câștigător al ediției "Vocea României" va deveni tătic pentru prima oară! Simona este însărcinată în trei luni și abia așteaptă să-și țină bebelușul la piept. La sfârșitul lunii aprilie, […]