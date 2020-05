Boloni, lăudat și criticat de belgieni: „A adus viață fotbalului nostru” » Dar și „a trecut pe lângă mine cu privirea în pământ” » De ce a plecat de la Antwerp

11:10

Gică Hagi, patronul Viitorului, are planuri mari pentru echipa sa și ar plănui o investiție de aproximativ 3 milioane de euro în baza sportivă de la Ovidiu.Hagi are în plan să extindă și să modernizeze Academia Gheorghe Hagi și ar urma să facă un împrumut în valoare de 2,7 milioane de euro. Banii vor fi contractați sub forma unui credit de investiții cu maturitate pe 10 ani, potrivit profit.ro. ...