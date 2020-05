Noi detalii în cazul accidentului Mariei Macsim Nicoară întăresc varianta unei crime: „Îi era frică de Codrin. Voia să divorțeze”

09:50

Jucătorarea CSM București, Cristina Neagu, a criticat în termini duri pe rețelele de socializare decizia luată de Federaţia Română de Handbal (FRH) de a îngheţa sezonul intern din cauza pandemiei de coronavirus. Desemnată de patru ori cea mai bună handbalistă a lumii, Neagu Neagu a spus că cea mai amre dezamăgirea nu o reprezintă neacordarea […] The post CSM București critică FRH: „O decizie josnică!” appeared first on Cancan.ro.