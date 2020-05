Sinteza zilei. Adrian Streinu-Cercel explică ce ar putea urma după marea relaxare din aceste zile

17:10

eMAG reduceri aparate de aer conditionat. A ramas foarte putin timp pana la inceputul verii, asa ca cel mai mare magazin online din Romania are oferte foarte bune la aparate de aer conditionat in campania Spring Sale. eMAG reduceri aparate de aer conditionat – Toate ofertele sunt AICI. Am analizat oferta si am descoperit 3 aparate de aer conditionat performante si eficiente energetic ce costa fiecare sub 1.400 de lei. 1. Un aparat de aer conditionat TOSOT Liberty 9000 BTU Wi-Fi, Clasa A++, kit d...