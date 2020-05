La un an de la moartea ei, mama Zina a fost uitată de toată lumea: ”N-a venit nimeni la parastas”

16:20

Dana Rogoz este pe ultima sută de metri cu sarcina și, cât de curând, urmează să devină mămică petru a doua oară. Vedeta are emoții mari și încearcă să nu se alarmeze. După ce s-a consultat cu medicul care o supraveghează pe timpul sarcinii, Dana Rogoz a decis să nască prin cezariană. Pe ultima sută […]