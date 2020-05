Avem detaliile despărțirii “definitive” dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi. “Nu s-au înțeles deloc în izolare și…”

19:00

Un cuplu chinez l-a revăzut pe băiatul lor, Mao Yin, la 32 de ani de la răpirea sa. Băiatul avea doar doi ani atunci când a dispărut fără urmă din fața unui hotel. Mao Yin a aflat adevărul abia recent, după ce autoritățile chineze au reușit să-l identifice, iar acum s-a reunit cu părinții săi […] The post Povestea impresionantă a copilului răpit și găsit găsit de părinți după 30 de ani: „Vă mulțumesc că m-ați ajutat” appeared first on Cancan.ro.