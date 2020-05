Adrian Streinu-Cercel, mesaj alarmant pentru toți românii. Se poate transmite COVID-19 prin mușcătura de țânțar?

19:30

De-a râsu' plânsu'! Un bărbat a fost tâlhărit în timp ce întreținea relații intime cu o prostituată. Bărbatului i-au fost furați banii pentru rata lunara la bancă. Conform anchetatorilor, pe 16 decembrie 2019, Daniel C., de 29 de ani, se afla în zona Gării din Iaşi, unde a intrat în vorbă cu o prostituată. Bărbatul […]