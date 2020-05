GCS: Încă patru persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numărul total al deceselor - 1.141

23:50

Marile proiecte de investiţii în infrastructură au fost accelerate, iar în acest moment sunt 164 de kilometri de şantiere deschise pentru autostrăzi şi drumuri naţionale, a declarat, marţi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode."Nu numai că şantierele nu s-au oprit, dar au fost accelerate marile proiecte de investiţii în infrastructură. În acest moment, avem 164 de kilometri de şantiere deschise pentru autostrăzi şi drumuri expres. Dintre acestea, aproape 70 km au fost şantiere deschise în primele patru luni. În perioadă de criză am reuşit să intrăm cu utilajele, pentru că lumea s-a săturat de anunţurile făcute de cei dinaintea noastră, care spuneau 'Am trimis la ANAP validarea proiectului X', 'Am finalizat proiectul tehnic pentru autostrada Y'. A început Sibiu - Piteşti, tronsonul 1 Sibiu - Boiţa, a început Varianta Ocolitoare Timişoara Sud, a început DN2 A2, apoi drumul expres Craiova - Piteşti, tronsonul 1. Până la sfârşitul anului, cred că putem să începem lucrările pe încă 80 de kilometri şi anume pe Centura Sud a Capitalei (52 km). De asemenea, Autostrada Transilvania care are cel puţin două tronsoane, Zimbor - Poarta Sălajului şi Nuşfalău - Suplacu de Barcău, unde vom anunţa câştigătorul în maxim 2- 3 săptămâni şi, dacă nu vin contestaţii, semnăm contractul pentru proiectare şi execuţie", a spus Bode, la B1 TV.Ministrul Transporturilor a punctat, totodată, faptul că, în prezent, s-a trecut "de la teorii, de la desene prin studiourile de televiziune, la lucrul efectiv"."Să ştiţi că lucrurile s-au schimbat (în privinţa contestaţiilor, n.r.). Lucrurile merg mai bine. Am trecut de la teorii, de la desene prin studiourile de televiziune, la lucrul efectiv. De ce se întâmplă lucrul acesta? Pentru că cei dinaintea noastră au ţinut foarte multe lucrări la sertar, aşteptând să vadă cine semnalizează în stânga sau în dreapta", a precizat demnitarul.