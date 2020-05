De râsul curcilor! Părinții Vulpiței de la Acces Direct vor să fie și ei vedete. Au lăsat Blăgeștiul în spate, pentru a apărea la TV

22:00

Marcel Vela, ministrul de Interne, a declarat, marți seară, că cetățenii care nu vor purta măști de protecție în spațiile închise vor din sancționați. El susține că va exista și un ordin care să „implementeze fapta şi penalizarea". Aflat în vizită la Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac I, Marcel Vela a spus că va […]