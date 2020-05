El este puștiul „Next generation!” David Dobrincu a cucerit românii cu talentele sale: „Vrea să inspire cât mai mulți adolescenți”

07:10

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de Cod Galben de vreme instabilă, începând chiar de miercuri dimineața. Vor fi vijelii, averse și descărcări electrice în trei sferturi de țară. CITEȘTE ȘI: A murit ÎPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților Astfel, în intervalul 20 mai, ora 8:00 – 21 mai, ora 18:00, în Oltenia, […] The post Atenționare ANM: Cod Galben de vijelii și averse! Cum va fi vremea în București appeared first on Cancan.ro.