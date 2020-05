SUA: Administraţia Trump prelungeşte pe termen nedefinit ordinul ce permite expulzarea imigranţilor, adoptat în contextul pandemiei

11:30

Administratorii Muzeului Metropolitan de Artă din New York anticipează o redeschidere a acestuia la jumătatea lunii august, "sau poate câteva săptămâni mai târziu", cu un orar redus de funcţionare şi fără tururi ghidate pentru a respecta măsurile de distanţare socială, a precizat marţi instituţia newyorkeză, citată de AFP.Închis din 13 martie, Metropolitan Museum of Art este primul muzeu important din New York care anunţă o dată de redeschidere, deşi guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, nu a anunţat încă în mod oficial un termen pentru redeschiderea spaţiilor culturale locale.Planul său prevede o redeschidere în patru faze pentru fiecare regiune a statului New York, cel mai puternic afectat de pandemia de COVID-19 din Statele Unite.Reluarea activităţilor artistice are loc doar în a patra şi ultima fază, iar pentru moment oraşul New York nu a fost încă autorizat să intre în prima etapă de relaxare a restricţiilor.Pe lângă orarul adaptat şi absenţa tururilor ghidate, Muzeul Metropolitan nu va organiza, de asemenea, conferinţe sau concerte până la sfârşitul anului 2020, pentru a evita adunările publice, propice răspândirii noului coronavirus.Redeschiderea sa va marca startul oficial al expoziţiei "Making the Met", care sărbătoreşte 150 de ani de la înfiinţarea muzeului şi care fusese programată să se deschidă iniţial pe 30 martie.Muzeul a anunţat, de asemenea, marţi, anularea definitivă a Galei Met, eveniment monden al anului la New York, care fusese deja amânată. Expoziţia organizată de Costume Institute, care se deschide de obicei imediat după această gală, va debuta într-un final pe 29 octombrie. Anul acesta, expoziţia este consacrată relaţiei modei cu timpul şi este intitulată "About Time: Fashion and Duration". AGERPRES/ (AS - autor: Ana Bîgu, editor: Florin Bădescu, editor online: Adrian Dãdârlat)