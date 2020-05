Cum arată tatăl Vulpiței de la Acces Direct. Bărbatul a venit de la Blăgești pentru a-și scăpa fata de violențele lui Viorel

08:40

Pandemia de coronavirus din România este departe de a se termina și chiar dacă sgtarea de urgență a fost ridicată, aceasta ar putea fi reintrodusă de președintele Klaus Iohannis. Adrian Streinu Cercel a abordat și el acest subiect delicat și a menționat faptul că șeful statului poate decreta din nou stare de urgență, dacă numărul […]