Doliu uriaș! A murit Prințul Otto of Hesse al Germaniei

09:30

În plină pandemie de coronavirus, Oana Zăvoranu a primit o veste cumplită. Se pare că vedeta este obligată să scoată din buzunar o sumă colosală, deși a demonstrat că este nevinovată. Totul este legat de un proces în care bruneta a fost acuzată de faptul că a uitat să plătească niște facturi la azilul în […] The post Lovitură dură pentru Oana Zăvoranu! Vedeta, obligată să scoată din buzunar o sumă colosală, deși și-a demonstrat nevinovăția appeared first on Cancan.ro.