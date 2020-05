Imagini halucinante. O asistentă medicală îngrijește bolnavii de coronavirus doar în lenjerie intimă

10:20

ÎPS Pimen a decedat noaptea trecută pe un pat de spital de la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș, din Capitală, fiind infectat cu virusul COVID-19. Sicriul cu trupul neînsuflețit va fi preluat de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, care se va ocupa de înmormântarea fostului părinte. Care a fost, însă, ultima dorință a lui Pimen? […]