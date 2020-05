Anunțul făcut de Ministrul Sănătății! Cine este scutit să poarte masca de protecție

11:30

Delia Matache este revoltată pe autorități, după ce acestea i-ar fi respins cererea pentru un concert Drive-In. Evenimentul presupune ca toți participanții să vină cu mașinile într-o parcare din interiorul cărora îi vor asculta prestația muzicală a artistei, care va fi prezentă la câteva sute de metri distanță de aceștia. Delia a vorbit marți seară […]