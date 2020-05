Accident grav pe DN7! Două persoane au rămas încarcerate. FOTO

14:50

Imagini halucinante în Tula, Rusia! O asistentă medicală s-a pozat în lenjerie intimă, printre paturile din spital, în timp ce îngrijește bolnavii de coronavirus. Caz revoltător într-un spital de boli infecțioase din Tula, Rusia, acolo unde o asistentă a șocat pe toată lumea. Aceasta a îmbrăcat un set de lenjerie intimă peste care a purtat […] The post Imagini halucinante. O asistentă medicală îngrijește bolnavii de coronavirus doar în lenjerie intimă appeared first on Cancan.ro.