Celebrul “Portocală” nu se predă! E acuzat că a terorizat ”la șpriț” localnicii dintr-o comună prahoveană

17:30

Miercuri, 20 mai 2020, sau împlinit 30 de ani de la organizarea primelor alegeri din România, după căderea comunismului. Supranumite și Alegerile din Duminica Orbului așa cum au fost numite la acea vreme de către presa de opoziție, au adus consolidarea puterii reprezentanților formațiunii formate în jurul lui Ion Iliescu. Cu ocazia acestui eveniment, fostul […] The post Îndemnul lui Ion Iliescu, la 30 de ani de la alegerile din „Duminica Orbului”: „Ar fi o dovadă de înțelepciune dacă…” appeared first on Cancan.ro.