Ciolacu îi răspunde lui Orban: Ai uitat ce-ai semnat sau nu ştii ce trimit alţii în numele tău

19:20

După o lungă pauză mediatică cântăreaţa Lorde şi-a făcut marţi reapariţia anunţându-şi fanii că lucrează la un nou material discografic, după albumul său de succes "Melodrama" din 2017, relatează EFE. "Am început să merg în studioul de înregistrare în decembrie doar pentru a face ceva şi, spre surprinderea mea, au ieşit lucruri bune", a spus cântăreaţa în vârstă de 23 de ani într-un mesaj trimis pe email. Artista a declarat că a început să lucreze din nou cu producătorul Jack Antonoff, cu care a înregistrat anterior "Melodrama", nominalizat la albumul anului la premiile Grammy şi considerat de numeroase publicaţii de specialitate drept unul dintre cele mai bune albume din ultimul deceniu. "Ceva a început să capete formă. Şi, desigur, lumea s-a oprit", a continuat Lorde. "Încă lucrăm la distanţă, Jack şi eu am avut o videoconferinţă de dimineaţă şi am trecut totul în revistă. Dar va mai dura ceva timp", a subliniat ea. Deşi a recunoscut că nu se ştie când va pleca în turneu pentru a susţine concerte, ea a asigurat că va înregistra în această perioadă videoclipuri şi va da interviuri. Lorde este una dintre figurile cele mai enigmatice ale pop-ului actual, şi în pofida tinereţii sale are deja lansate două albume, "Pure Heroine" (2013) şi "Melodrama" (2017), care au primit aplauzele criticii şi au avut un mare succes comercial. Este însă cunoscută pentru apărarea vieţii sale private: deşi are conturi pe Twitter şi Instagram, care sunt urmărite de 6,4 milioane de fani, ea nu a postat decât trei poze în 2016, 2017 şi 2018. Cântecul său de debut "Royals" figurează pe o listă a revistei Rolling Stone a celor mai bune 100 single-uri de debut din istorie, un clasament care este condus de Britney Spears, cu "Baby One More Time", şi de Jackson 5, cu "I Want You Back".