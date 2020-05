Avem dovada că Mădălina Ghenea s-a logodit a cincea oară

18:50

Alexandru Cumpănașu a făcut declarații uluitoare după primul termen al procesul lui Gheorghe Dincă, care a avut loc astăzi. Primul termen din procesul lui Gheorghe Dincă s-a încheiat la ora 16, după mai bine de trei ore de audieri în care bărbatul s-a aflat față în față cu familia Luizei Melencu și a Alexandrei Măceşanu, cele […] The post Alexandru Cumpănașu, declarații uluitoare după procesul lui Gheorghe Dincă: ”Nu a omorât-o pe Alexandra!” appeared first on Cancan.ro.