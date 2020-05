Coronavirus: SUA întorc favoarea Moscovei anunţând donarea a 200 de aparate de ventilaţiei Rusiei

22:20

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a reacţionat miercuri seara faţă de afirmaţiile premierului Ludovic Orban, care a declarat că Parlamentul nu avea atributul constituţional şi legal să facă modificări la Hotărârea de Guvern privind instituirea stării de alertă, susţinând că "minciuna are picioare scurte"."Eşti de 6 luni la guvernare! Încă n-ai înţeles că minciuna are picioare scurte, Ludovic? Fie ai uitat ce ai semnat, fie nu ştii ce trimit alţii, în numele tău, spre încuviinţare la Parlament. Ori, pur şi simplu, minţind românii atât de des, acum a devenit un gest reflex?!", a scris Ciolacu pe Facebook, unde a ataşat şi adresa trimisă de premier preşedintelui Camerei Deputaţilor prin care supune spre încuviinţare Legislativului Hotărârea de Guvern privind instituirea stării de alertă.Premierul Ludovic Orban a susţinut, miercuri, că Parlamentul nu avea atributul constituţional şi legal să facă modificări la Hotărârea de Guvern privind instituirea stării de alertă, acest lucru reprezentând "o imixtiune grosolană" a forului legislativ în activitatea Executivului."Astăzi, odată cu adoptarea de către Parlament a hotărârii prin care a fost aprobată starea de alertă, a fost finalizată procedura stabilită în Legea 55 şi putem spune că am intrat pe deplin în starea de alertă maximă, aşa cum am denumit-o în cadrul şedinţei de guvern. Sigur că am extrem de multe observaţii legate de modul în care Parlamentul a tratat proiectul nostru de lege şi, prin modificările pe care le-a făcut, ne-a restrâns atât de mult cât a putut posibilităţile efective de acţiune. De asemenea, consider că Parlamentul nu avea atributul constituţional şi legal să facă modificări la Hotărârea de Guvern şi la planul de măsuri aferent Hotărârii de Guvern prin care Guvernul României a declarat starea de alertă. Este o imixtiune grosolană a forului legislativ în activitatea Executivului şi este o încălcare flagrantă a principiului separaţiei puterilor în stat", a declarat Orban, la Palatul Victoria. AGERPRES/(AS-autor: Cătălina Matei, editor: Antonia Niţă, editor online: Simona Aruştei)