Horoscop dragoste 21 mai. Gemenii trebuie să se elibereze de trecut, Capricornii sunt favoriții astrelor în amor

Sfinții Constantin și Elena. In fiecare an, la 21 mai, crestinii ortodocsi serbeaza ziua Sfintilor Imparati Constantin si Elena. In calendarul popular, aceasta sarbatoare este cunoscuta ca si Contantin Graur sau Constantinul Puilor. Batranii spun ca in aceasta zi pasarile de padure isi invata puii sa zboare.