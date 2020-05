Coronavirus/ IGSU: Misiune umanitară - 20.000 de măşti FFP2 au plecat către Lituania

10:00

Trei persoane au fost împuşcate miercuri noapte într-un mall exterior din statul american Arizona, un suspect fiind reţinut de forţele de ordine, relatează CNN şi ABC News, care citează Departamentul de Poliţie din oraşul Glendale, acolo unde s-a produs incidentul armat. NEW: Glendale police provide an update on the shooting at Westgate Entertainment District in Glendale.Three people were shot and the shooter is in custody, according to police.https://t.co/kl5IHZnL3T; azcentral (@azcentral) May 21, 2020 O victimă este în stare critică, în timp ce celelalte două nu au răni care să le pună viaţa în pericol.Incidentul armat se încheiase până a ajuns poliţia la faţa locului. Poliţiştii l-au localizat pe suspect şi l-au arestat fără alte incidente.Identitatea suspectului nu a fost încă dezvăluită. AGERPRES/(AS - autor: Ionuţ Mareş, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: ABC7 / Twitter