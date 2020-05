Care este mai fericit acum? Bianca Drăgușanu are un nou look după despărțire, iar Alex Bodi a făcut și el o schimbare majoră. Ce își transmit indirect cei doi foști soți

09:20

Antonia luptă de aproape șapte ani să divorțeze de Vincenzo Castellano. Deși în acest timp și-a reîntemeiat o familie și a făcut alți doi copii, cântăreața nu renunță nicio clipă la fiica ei, Maya. Aceasta a scos din buzunar o sumă colosală pentru a lupta în instanță. Antonia s-a căsătorit cu Vincenzo Castellano la doar […]