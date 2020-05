Îți sfâșie inima! Un puști de 18 ani s-a însurat cu iubita lui din liceu, după ce medicii i-au mai dat trei luni de trăit: ”Nu mai e nimic de făcut pentru el!

13:30

In anii 1970, in plin avans tehnologic, se vorbea despre o posibila disparitie a dulapului metalic, in favoarea metodelor computerizate de indosariere. Cu toate acestea, in ciuda dezvoltarii mediilor de stocare, intai pe floppy, apoi pe CD-uri si mai nou direct pe hard-uri, stick-uri USB sau chiar pe Internet, folosind cloud-uri, in anii 1990, mai mult de 95% dintre birourile lumii inca foloseau documente din hartie.