Perioada de izolare și-a spus cuvântul, iar Gina Pistol a cedat: ”Îmi țin respirația, nu mai suport mirosul…”

Tragedie la Hollywood! Un actor celebru și-a pus capăt zilelor, după ce și-a împușcat partenera de viață. Înfiorătoarea scenă a avut loc chiar sub ochii fetiței cuplului, în vârstă de doar patru ani. CITEȘTE ȘI: CUM S-A TRANSFORMAT UN BĂRBAT INFECTAT CU VIRUSUL COVID-19 DUPĂ ȘASE SĂPTĂMÂNI ÎN SPITAL. A PUS IMAGINILE PE FACEBOOK Hagen Mills, […]