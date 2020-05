Coronavirus: SUA se angajează să investească 1,2 miliarde de dolari într-un posibil vaccin britanic împotriva COVID-19

14:50

Regizorul american Steven Soderbergh a profitat de perioada de izolare în contextul pandemiei de coronavirus pentru a scrie scenariul unei continuări a celebrului său lungmetraj de debut, "Sex, Lies, and Videotape" (1989), relatează EFE.Dezvăluirea a fost făcută de reputatul cineast într-un interviu acordat ziaristului Dan Dunn în cadrul unei emisiuni de pe YouTube, "NightCap Live"."Când a început izolarea la New York, am decis să scriu pentru a mă menţine organizat şi vigilent", a spus Steven Soderbergh. "În primele şase sau şapte săptămâni de izolare, am terminat trei scenarii diferite. Unul dintre ele era rescrierea (unui proiect anterior), altul era un scenariu original, iar al treilea era adaptarea unui roman pe care doream să o realizez", a mărturisit el."Cel original era un sequel la 'Sex, Lies, and Videotape'. Este o idee pe care am avut-o în minte de mai mult timp şi am simţit că era timpul să revin la ea. Aşa că am aşternut-o pe hârtie şi vreau să o realizez", a adăugat Steven Soderbergh.Cineastul american nu a oferit alte detalii despre celelalte două proiecte.La doar 26 de ani, Steven Soderbergh a devenit cunoscut pe plan internaţional datorită peliculei "Sex, Lies, and Videotape", un film care a câştigat trofeul Palme d'Or la Festivalul de la Cannes, premiul pentru cel mai bun film la gala Spirit Awards şi premiul publicului pentru cel mai bun film la Festivalul Sundance.Cu James Spader, Andie MacDowell, Peter Gallagher şi Laura San Giacomo ca protagonişti, acest film despre aventurile şi tentaţiile sexuale ce apar într-un grup de patru prieteni a devenit punctul cheie al curentului 'indie' , reprezentat de cineaşti ca Steven Soderbergh şi Quentin Tarantino şi care, sub patronajul Sundance, a schimbat peisajul cinematografic american la sfârşitul anilor '80.Cineast extraordinar de prolific, Steven Soderbergh a regizat anul trecut două filme: "High Flying Bird" şi "The Laundromat".Din filmografia sa foarte variată fac parte trilogia "Ocean's Eleven" (2001, 2004, 2007), dubla biografie dedicată lui Ernesto "Che" Guevara (2008), "Traffic" (2000) şi "Erin Brockovich" (2000). AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Florin Bădescu, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: Sex, Lies, and Videotape / Facebook