Mama Luizei Melencu: „Nu există nicio probă care să arate că este moartă. Dincă e nevinovat și va fi ucis în pușcărie”

10:40

Aleksander Ceferin, președintele UEFA, a declarat că nu exclude o reducere a numărului de orașe pentru găzduirea Campionatului European din 2020 având în vedere că pandemia de coronavirus care a cuprins întreaga lume le-a dat planurile peste cap organizatorilor. „În principiu, plănuim să organizăm în aceleași locuri. Cu nouă orașe, totul este stabilit. Avem probleme […]