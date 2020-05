Situație revoltătoare la DSP Suceava: Noul director, numit fără voia sa, nu s-a prezentat la lucru în prima zi

13:00

eMAG reduceri masini de spalat. Au venit zile cu ploi torentiale si furtuni, in care e aproape imposibil sa iesi din casa fara sa iti murdaresti hainele destul de rau. Din fericire, magazinul online are reduceri excelente in aceasta perioada la masini de spalat de la diferite branduri. eMAG reduceri masini de spalat – Toate ofertele sunt AICI. Am analizat oferta magazinului si am descoperit 3 masini de spalat foarte ieftine, sub 850 de lei fiecare, dar care sunt eficiente si au numeroase program...