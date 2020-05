Fostul episcop al Hușilor, reținut pentru săvărșirea infracțiunii de act sexual cu un minor

12:50

Un tânăr din Craiova a găsit cea mai orginală idee de a-și cere în căsătorie femeia iubită. Bărbatul a organizat un întreg manifest în aer liber, chiar la locul de muncă al tinerei. Așadar, a mers la coadă la covrigărie și a așteptat momentul prielnic pentru a pune fericita întrebare. Larisa, o angajată a unei […]