Așa ceva nu s-a mai pomenit. Melodia „Bella Ciao” a răsunat într-o moschee din Turcia, în locul chemării la rugăciune. VIDEO

14:20

În luna noiembrie a anului trecut, ÎPS Pimen a acordat un interviu pentru publicația Monitorul de Suceava. Este, practic, un testament emoționant și o moștenire spirituală covârșitoare. ÎPS Pimen a vorbit, în timpul interviului, despre toate pregătirile făcute chiar de el pentru propria înmormântare. Dar nu numai atât. ÎPS Pimen a vorbit și despre Bucovina, […] The post Testamentul și moștenirea lăsate de ÎPS Pimen: ”Au spus că dacă se va întâmpla așa se va desființa neamul românesc” appeared first on Cancan.ro.