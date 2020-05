SUA anunță retragerea dintr-un alt tratat, pe motiv că Rusia nu respectă acordul

17:10

Horoscop. Soarele straluceste de azi, 21 mai 2020, in mutabilul semn de aer Gemeni, pana in 21 iunie 2020. Gemenii traiesc intr-o lume a ideilor, sunt versatili si flexibili, priceputi la cuvinte, limbaj. Le place sa se miste, sa calatoreasca, sa comunice si sa faca schimb. Soarele in Gemeni 2020 este agil, istet, sociabil si destul de zgomotos.