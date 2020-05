Un minor de 11 ani din Tulcea a fost agresat sexual. Violatorul ar fi un bărbat de 43 de ani

15:50

”Primăria Sectorului 1 a început achiziționarea de pubele speciale pentru colectarea măștilor și a mănusilor folosite”, a anunțat, astăzi, primarul Dan Tudorache. Pentru unitățile de învățământ, în vederea deschiderii de pe data de 2 iunie, vor fi achiziționate 120 de pubele pentru colectarea măștilor și mănușilor folosite. Acestea vor fi plasate la punctele de intrare […] The post Primăria Sectorului 1 a achiziționat pubele speciale pentru deșeurile medicale. Acestea vor fi amplasate în școli și la intrarea în parcuri appeared first on Cancan.ro.