Reuniune de urgenţă a NATO, vineri, după decizia SUA de a se retrage din tratatul internaţional Cer Deschis

19:50

Cea de-a 93-a ediţie a Galei premiilor Oscar ar putea să nu se mai desfăşoare în luna februarie a anului viitor, Academia americană de Film luând în considerare amânarea evenimentului în contextul crizei coronavirusului, conform mai multor surse citate în exclusivitate de publicaţia Variety.Sursele, citate sub acoperirea anonimatului, au precizat că încă nu a fost luată o decizie. Deocamdată, viitoarea gală a Oscarurilor este anunţată pentru data de 28 februarie 2021 şi urmează să fie difuzată de postul de televiziune ABC."Este probabil să fie amânată", a declarat una dintre surse pentru Variety. Detaliile, inclusiv data la care va fi reprogramat evenimentul, nu au fost însă discutate încă.După ce noi reguli temporare de eligibilitate pentru nominalizările la Oscar au fost anunţate în luna aprilie, tot în contextul epidemiei de COVID-19, preşedintele Academiei americane de Film, David Rubin, a declarat pentru Variety că este încă prea devreme să ştim dacă Oscarurile 2021 vor fi organizate la data anunţată."Este imposibil să ştim cum va arăta peisajul. Ne dorim să sărbătorim filmele, dar nu ştim încă exact ce formă va lua această sărbătoare", a susţinut el.Conform regulilor obişnuite, un film trebuie să ruleze în cinematografe cel puţin o săptămână în Los Angeles County pentru a putea fi nominalizat la Oscar. Însă cu titlu de excepţie în acest an, pot intra în cursa pentru Oscar şi filme lansate doar în format digital, atât timp cât producătorii pregăteau şi o lansare în cinematografe care nu s-a mai putut materializa din cauza măsurilor împotriva pandemiei."Cred că suntem cu toţii conştienţi de greutăţile cu care se confruntă realizatorii de filme şi ne aflăm aici pentru a-i sprijini pe membrii noştri şi întreaga comunitate a filmului", a mai spus David Rubin. "Trebuie să facem excepţie (de la reguli) anul acesta, în această perioadă când cinematografele sunt închise, astfel încât marile filme ce urmau să fie lansate anul acesta să poată fi văzute şi sărbătorite", a adăugat el.Noua regulă permite lansări şi în alte cinematografe pentru filmele cu pretenţii la Oscar, în afară de cele din zona Los Angeles. Astfel, în funcţie de măsurile care vor fi luate împotriva pandemiei, filmele care doresc să se califice în cursa pentru nominalizarea la Oscar pot fi lansate şi în cinematografele din New York, Chicago, Miami, Atlanta şi San Francisco.În cazul în care se va lua decizia amânării Galei Oscar de anul viitor, nu se ştie dacă se va permite intrarea în competiţie şi a unor filme ce vor fi lansate după data limită folosită de obicei pentru Oscaruri, de la sfârşitul anului în curs.AGERPRES/(AS - autor: Codruţ Bălu, editor: Ana Bîgu, editor online: Ada Vîlceanu) Sursa foto: The Academy/Facebook.com