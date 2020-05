Bianca a ascuns episodul, dar noi am pus mâna pe declarațiile din ședința secretă: ”M-a tras de păr de mai multe ori, m-a bruscat și…”

17:40

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat că începând de vineri, 22 mai, ora 13.00, va fi lansată platforma online unde se pot înscrie voluntar 11.000 de bucureșteni pentru a fi testați gratuit pentru noul coronavirus. Aceasta este prima inițiativă de acest gen organizată de o autoritate locală din România care asigură testarea persoanelor asimptomatice. „Începe […]