Boloş: Primele tranşe de pachete de igienă corporală şi pachete alimentare vor fi distribuite din 4, respectiv 15 iunie

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat că Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă privind susţinerea marilor consumatori de energie. "Practic, putem spune că am adus din nou competitivitate în industria românească, am salvat câteva sute de mii de locuri de muncă, am salvat industria românească de o guvernare care nu a făcut decât să mărească preţul energiei electrice", a spus el.