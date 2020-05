Mărturiile uluitoare ale ieșeanului care a băut toată noaptea spirt contrafăcut, dar a scăpat cu viață: ”Eram supărat că nu m-am îmbătat!” VIDEO

19:00

Actrița Dana Rogoz a devenit mamă pentru a doua oară, miercuri, ea anunțând fericitul eveniment pe pagina de Facebook. Astăzi însă, la o zi după ce micuța a venit pe lume, soțul și fiul său s-au gândit să îi facă o surpriză. Dana este încă internată în spital și pentru că rudele nu pot intra […]