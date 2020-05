Glasgow Rangers a activat clauza pentru transferul lui Ianis Hagi!

20:50

La data de 19 mai a.c., polițiștii din Tulcea au aflat că un minor de 11 ani, cu domiciului în oraș, a fost agresat sexual de către un bărbat, într-o clădire dezafectată, de pe strada Digului, din municipiu. În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au identificat un bărbat de 43 de ani, din Tulcea, bănuit […]