Versurile „I Still Haven’t Found What I’m Looking For” scrise de Bono, vândute pentru 76.000 de lire sterline

Versurile piesei „I Still Haven’t Found What I’m Looking For” scrise de mână de Bono au fost vândute, joi, într-o licitaţie, pentru 76.000 de lire sterline.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena1