Ce spune Oana Roman despre divorțul dintre Ilie Năstase și Ioana Simion. „Un copil rămas în trecut!”

10:40

Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat că în România au fost înregistrate încă trei decese provocate de noul coronavirus. Bilanțul a ajuns, astăzi, 22 mai, la 1159 de morți. Este vorba de trei femei din Arad, București și Constanța. La ora transmiterii acestei știri, pe teritoriul României, au fost confirmate 17.585 de cazuri de