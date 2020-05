Satu Mare:Vămile Petea şi Urziceni,redeschise pentru românii care se întorc din Occident după un anumit program

12:20

Postul CBS şi serialul "General Hospital", difuzat de ABC, domină topul nominalizărilor la cea de-a 47-a ediţie a galei Daytime Emmy Awards, care au fost anunţate joi de reprezentanţii National Academy of Television Arts and Sciences, informează variety.com.Serialul "General Hospital" a primit în total 23 de nominalizări şi este urmat în acest clasament de producţiile TV "Days of Our Lives" (22 nominalizări, NBC), "The Young and the Restless" (21 nominalizări, CBS) şi "The Bold and the Beautiful" (13 nominalizări, CBS).Serialele dramatice online "Eastsiders" (Netflix) şi "Studio City" (Amazon Prime Video) au primit fiecare opt nominalizări, în timp ce universul talk-show-urilor diurne este dominat în acest an de "The View" (ABC), care a primit tot opt nominalizări.Cele mai nominalizate producţii pentru copii sunt "Ghostwriter" (Apple TV Plus) şi "Sesame Street" (HBO), cu opt nominalizări fiecare. Ambele sunt programe produse de Sesame Workshop, care îşi difuza în trecut producţiile pe postul PBS.CBS conduce plutonul celor mai nominalizate reţele de televiziune din acest an, cu 57 de nominalizări. Pe locul al doilea s-a clasat serviciul Amazon Prime Video, cu 55 de nominalizări.Producţiile TV sindicalizate ocupă locul al treilea şi au primit împreună 52 de nominalizări, fiind urmate de NBC (43 nominalizări), Netflix (40 nominalizări), ABC (38 nominalizări) şi PBS (28 nominalizări). Disney Junior este cel mai nominalizat post pentru copii din acest an, cu 25 nominalizări, şi este urmat de Disney Channel, cu 23 de nominalizări. Recent lansatul serviciu Apple TV Plus a obţinut 17 nominalizări şi a depăşit HBO (14 nominalizări), YouTube.com (12 nominalizări), Food Network (11 nominalizări), Nickelodeon (11 nominalizări), Hulu (7 nominalizări) şi Univision (6 nominalizări).Reprezentanţii postului CBS au anunţat miercuri că vor transmite ediţia din acest an a galei Daytime Emmy Awards, care va reveni astfel la televiziune pentru prima dată după anul 2015.Câştigătorii din categoriile majore vor fi anunţaţi în cadrul unei gale de două ore, ce va fi difuzată de CBS pe 26 iunie. Alţi câştigători vor fi anunţaţi în iulie. Programată iniţial să aibă loc în oraşul californian Pasadena între 12 şi 14 iunie, gala Daytime Emmy Awards a fost amânată din cauza pandemiei de COVID-19.Organizatorii au primit în acest an peste 2.700 de propuneri de nominalizări, care au fost analizate de un grup de 1.000 de profesionişti din industria de televiziune.Prezentăm mai jos câteva dintre nominalizările anunţate la categoriile majore pentru cea de-a 47-a gală Daytime Emmy Awards:Cel mai bun serial dramatic: "The Bold and the Beautiful" (CBS), "Days of Our Lives" (NBC), "General Hospital" (ABC), "The Young and the Restless" (CBS)Cea mai bună actriţă într-un serial dramatic: Finola Hughes ("General Hospital), Katherine Kelly Lang ("The Bold and the Beautiful"), Heather Tom ("The Bold and the Beautiful"), Maura West ("General Hospital"), Arianne Zucker ("Days of Our Lives")Cel mai bun actor într-un serial dramatic: Steve Burton ("General Hospital"), Thorsten Kaye ("The Bold and the Beautiful"), Jon Lindstrom ("General Hospital"), Thaao Penghlis ("Days of Our Lives"), Jason Thompson ("The Young and the Restless")Cel mai bun serial dramatic digital: "After Forever" (Amazon Prime Video), "The Bay The Series" (Amazon Prime Video), DARK/WEB" (Amazon Prime Video), "Eastsiders" (Netflix), "Studio City" (Amazon Prime Video)Cel mai bun serial pentru copii preşcolari: "Blue's Clues & You!" (Nickelodeon), "Dino Dana" (Amazon Prime Video), "Helpsters" (Apple TV Plus), "Ryan's Mystery Playdate" (Nickelodeon), "Sesame Street" (HBO)Cel mai bun serial pentru copii / familie: "Bunk'd" (Disney Channel), "Holly Hobbie" (Hulu). "Just Add Magic" (Amazon Prime Video), "Odd Squad" (PBS)Cel mai bun talk-show de divertisment: "The Ellen DeGeneres Show" (sindicalizat), "GMA3 Strahan, Sara & Keke" (ABC), "The Kelly Clarkson Show" (sindicalizat), "Live With Kelly and Ryan" (sindicalizat), "The Talk" (CBS)Cel mai bun prezentator al unui talk-show de divertisment: Michael Strahan, Sara Haines şi Keke Palmer ("GMA3 Strahan, Sara & Keke" - ABC), Kelly Clarkson ("The Kelly Clarkson Show" - sindicalizat), Kelly Ripa şi Ryan Seacrest ("Live with Kelly and Ryan" - sindicalizat), Maury Povich ("Maury - sindicalizat), Sara Gilbert, Sharon Osbourne, Sheryl Underwood, Eve, Carrie Ann Inaba şi Marie Osmond ("The Talk - CBS). AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Simona Tatu, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: theemmys.tv